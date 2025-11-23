X!

Tartu Bigbank võitis Selver x TalTechi kuivalt

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Tartu Bigbank alistas võrkpalli Balti liigas ehk Elme Messeri liigas kodus Selver x TalTechi kindlalt 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu järjest.

Kõik kolm geimi möödusid üsna sarnaselt, kus Tartul oli pidevalt väike edu. Selveri eduseise saab terve kohtumise peale kokku lugeda ühe käe sõrmedel.

Jack Williams tõi võitjatele 18 (+13) ja Martti Juhkami 15 punkti (+12), Selveri kasuks tõi Andreas Jefanov 13 (+9) ja Kaur Erik Kais 12 (+1) punkti.

Tartu rünnak oli 45 ja vastuvõtt 48 protsenti, blokist toodi kuus ja servilt 13 punkti. Selver x TalTechi vastavad näitajad olid 47 ja 31 protsenti, seitse ja viis punkti.

Ühtlasi sai Tartu revanši hooaja esimese omavahelise mängu eest, kui Selver sai kodus samuti kolmegeimilise võidu.

Hetkel on meeskondadel Balti liigas mängitud kuus kuni kaheksa kohtumist ja tabeliseis on päris tihe: Juhib Pärnu 16 punktiga, aga Tartu ja Läti klubi Robežsardze/RTU jäävad maha vaid ühe silmaga. Selveril on 14 ja Šiauliail 13 punkti.

Toimetaja: Siim Boikov

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

