Soome klubi lõpetas Serviti euroteekonna

Käsipall
Põlva Serviti
Põlva Serviti
Käsipall

Eesti käsipalliklubi Põlva Serviti kaotas EHF-i karikasarja kolmanda ringi kordusmängus Soome klubile BK-46 ja langes edasisest konkurentsist.

Avamängu kodus 28:27 võitnud Serviti jäi võõrsil samale vastasele alla 27:31 (12:15) ehk BK-46 sai neljandasse ringi koondkooriga 58:55.

Soome klubi haaras kindla edu juba esimesel poolajal. Seisult 2:2 visati Servitile kuus väravat järjest ja kuigi teisel poolajal õnnestus külalistel korraks ühe tabamuse kaugusele läheneda (19:18), siis nihkus BK-46 taas eest ära.

Serviti parim oli seitse väravat visanud Kermo Saksing, kes valiti ka külaliste poolelt kohtumise parimaks. Nelja väravaga toetas omasid Ülljo Pihus.

"Alustasime kehvasti, ei saanud palli väravasse. Mängu algus läks käest ära ning kui tagasi vaadata, siis terve mäng sinna ka jäi," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Meil oli küll selliseid momente, kus murranguid tuua, kuid me ei kasutanud neid täielikult ära. Vastane võttis kodus suhteliselt kindla võidu."

"Kui me oleks kodus kümme minutit lõpus kindlamalt mänginud, oleks seeria võibolla teise lõpu leidnud. Kokkuvõttes kõik võitlesid ja andsid endast parima. Täname meeskonna toetajaid ja loomulikult fänne, keda oli Soome tulnud korralikult."

Toimetaja: Siim Boikov

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

