EM-valiksarjas teise ringi pääsenud volleneiud said EEVZA turniiril pronksi

Pühapäeval oli Eesti naiskonna edukaim 20 punktiga (+13) Keira Liina Lukas, 11 punkti (+7) lisas Melinda Sõrmus ja kuus Siret Kaukver (-3) ning Maria Elizabeth Jefanov (+1). Eesti vastuvõtt oli 51 protsenti ja rünnak 45 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt 11 punkti (13 serviviga), vahendab Volley.ee.

Aserbaidžaani parim oli 11 punktiga (+2) Leyla Alyieva. Aserbaidžaani vastuvõtt oli 34 protsenti ja rünnak 23 protsenti, blokist ei saadud ühtegi punkti ja servil löödi kaheksa ässa ja eksiti seitsmel pallingul.

EEVZA turniir on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EMile pääseb turniiri võitja, neli järgmist pääsevad valiksarja teise ringi, seega tagas edasipääsu ka Eesti koondis.

Eesti mängis koosseisus Melinda Sõrmus, Iida Mari Tamm, Lenna Raudsepp, Elis Ahjupera, Keira Liina Lukas, Helene-Lisette Jürilo, Susanna Elisabeth Rikand, Mariete Järvelaid, Mirjam Mäe, Säde Kirss, Siret Kaukver, Getter Utno, Marleen Ojasoo, Maria Elizabeth Jefanov. Peatreener oli Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas ja mänedžer Mihkel Sagar.