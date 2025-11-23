Ingrid Neeli teekond Boca Ratonis lõppes poolfinaalis

Eesti tennisist Ingrid Neel langes Boca Ratoni W35 turniiril paarismängu poolfinaalis välja, kui nad koos Abigail Rencheliga kaotasid teisena asetatud USA paarile Rasheeda McAdoo/Akasha Urhobo 1:6, 5:7.

Neel/Rencheli kaotasid esimesest kümnest geimist üheksa, aga teise seti seisul 0:3 hakkasid vastu ja viigistasid 3:3. Seisul 5:6 tundus, et mäng läheb tie-break'i, aga oma servil seisul 40:30 kaotas Eesti/USA paar kaks punkti ja sellega oli kohtumine lõppenud, vahendab tennisnet.ee.

Neel mängis Boca Ratonis esimese turniiri pärast 2024. aasta septembrit. Vastavalt WTA reeglitele saab mängija, kes on rohkem kui aasta olnud tennisest eemal, kasutada kuni 12 turniiril vigastuseelset edetabelikohta, mis tal oli 47.