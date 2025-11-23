X!

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: Teemu Saarinen
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo teenis laupäeval Soome kõrgliigas suure võidu, milles teenis resultatiivsuspunkte ka eestlane.

KooKoo võõrustas laupäeva õhtul Helsingi IFK-i ning alustas pealinnaklubi vastu võimsalt, visates avaperioodil neli vastuseta väravat. Teisel kolmandikul paisus edu viiele tabamusele, HIFK sai siis auvärava kirja, aga KooKoo saatis otsustaval kolmandikul veel kolm litrit külalise väravasse ning vormistas kindla 8:1 (4:0, 1:1, 3:0) võidu.

Rooba pääses jääle 21 minutiks ning jagas selle aja jooksul kaks väravasöötu, KooKoo teisele ja seitsmendale tabamusele. Lisaks tegi Eesti koondise kapten kolm pealeviset. KooKoo eest tegid skoori kuus meest, ungarlane Vilmos Gallo ja soomlane Ossi-Petteri Jaakola said kirja kaks väravat.

Kouvola klubi jätkab Soome kõrgliigas neljandal kohal, olles 24 mänguga kogunud 16 võitu (viis lisajal). KooKool on käsil viiemänguline võiduseeria, viimasest üheksast mängust on nad võitnud kaheksa.

Tallinna HC Panter jätkas oma hooaega Optibet liigas, aga pidi tabeli tipus asetseva Liepaja 8:2 (2:0, 5:1, 1:1) paremust tunnistama. Panter võõrustab pühapäeval tugevat vastast veel korra.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

multimeedia

üles
