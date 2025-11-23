FC Tallinn kindlustas koha esiliigas

Laupäeval peetud korduskohtumine kulges võrdses heitluses, kus kumbki meeskond ei leidnud põhiajal väravateed. Mängu saatuse otsustas alles lisaajal Arhipov, kelle tabamus kindlustas FC Tallinnale üleminekumängudel 1:0 üldvõidu. Kahe mängu kokkuvõttes jätkab tuleval hooajal esiliigas FC Tallinn, Jõhvi FC Phoenix jääb võistlema esiliiga B tasandile.

Lõppsõna jäi siiski külalistele, kui 85. minutil vormistas 2:2 viigi Leonid Arhipov.

Nädal tagasi Kohtla-Järve kunstmurustaadionil toimunud avamäng kujunes tasavägiseks. Mängu avavärav sündis 15. minutil, kui Mikhail Džemesjuki omavärav viis Phoenixi juhtima. FC Tallinn viigistas 67. minutil Vassili Kuliku tabamusest, kuid Phoenix taastas eduseisu 69. minutil Bogdan Stoyanovi täpse löögiga, vahendab jalgpall.ee .

Jalgpalli esiliiga üleminekumängudes jäi kahe kohtumise kokkuvõttes peale FC Tallinn, kes alistas Jõhvi FC Phoenix võistkonna koondseisuga 1:0, tagades endale järgmisel hooajal koha esiliigas.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: