X!

FC Tallinn kindlustas koha esiliigas

Jalgpall
FC Tallinn
FC Tallinn Autor/allikas: Jana Karzetskaja
Jalgpall

Jalgpalli esiliiga üleminekumängudes jäi kahe kohtumise kokkuvõttes peale FC Tallinn, kes alistas Jõhvi FC Phoenix võistkonna koondseisuga 1:0, tagades endale järgmisel hooajal koha esiliigas.

Nädal tagasi Kohtla-Järve kunstmurustaadionil toimunud avamäng kujunes tasavägiseks. Mängu avavärav sündis 15. minutil, kui Mikhail Džemesjuki omavärav viis Phoenixi juhtima. FC Tallinn viigistas 67. minutil Vassili Kuliku tabamusest, kuid Phoenix taastas eduseisu 69. minutil Bogdan Stoyanovi täpse löögiga, vahendab jalgpall.ee.

Lõppsõna jäi siiski külalistele, kui 85. minutil vormistas 2:2 viigi Leonid Arhipov.

Laupäeval peetud korduskohtumine kulges võrdses heitluses, kus kumbki meeskond ei leidnud põhiajal väravateed. Mängu saatuse otsustas alles lisaajal Arhipov, kelle tabamus kindlustas FC Tallinnale üleminekumängudel 1:0 üldvõidu. Kahe mängu kokkuvõttes jätkab tuleval hooajal esiliigas FC Tallinn, Jõhvi FC Phoenix jääb võistlema esiliiga B tasandile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:13

FC Tallinn kindlustas koha esiliigas

09:51

Tõugjas siirdus Rootsi kõrgliigasse

22.11

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

22.11

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

22.11

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

22.11

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

21.11

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

21.11

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

sport.err.ee uudised

11:58

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi Uuendatud

11:52

Pärnu VK eestvedajad: lõppeesmärk on oma noortega tiitleid võita

11:13

FC Tallinn kindlustas koha esiliigas

10:19

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

09:51

Tõugjas siirdus Rootsi kõrgliigasse

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

08:49

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

08:05

Kogenud B-boy: Eesti breikaritel on palju potentsiaali

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Madis Kallas: Eesti kergejõustik on heas seisus, aga alati saab paremini

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

22.11

ETV spordisaade, 22. november

22.11

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll Uuendatud

22.11

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub Uuendatud

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki Uuendatud

22.11

Pingelise paarismängu võitnud Hispaania tagas finaalikoha

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

22.11

Aasta kergejõustiklasteks valiti Enok ja Erm

loetumad

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki Uuendatud

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll Uuendatud

22.11

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

22.11

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub Uuendatud

22.11

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

22.11

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo