Tõugjas siirdus Rootsi kõrgliigasse

Flora teatas laupäeva hilisõhtul, et on sõlminud lepingu Tõugjase mängijaõiguste müügi osas ning kaitsja allkirjastas Rootsi kõrgliigaklubiga ka lepingu.

"Mul on hea meel teha karjääris samm edasi ja panna end proovile uues keskkonnas. Tahan tänada kõiki FC Flora mängijaid, personali ja treenereid, kellega olen aastate jooksul kokku puutunud. Viie aasta jooksul sain palju häid mälestusi ja sõpru kogu eluks. Samuti suur aitäh Flora fännidele, kelle toetus nende aastate jooksul on olnud ülioluline," ütles Tõugjas Flora kodulehele.

Tõugjas alustas jalgpalliteed Operi JK ja FC Nõmme Unitedi noortemeeskondades. 2021. aastal liitus ta FC Floraga ning tuli klubi esindusmeeskonna koosseisus kahel korral Eesti meistriks ja korra karikavõitjaks.

Lõppenud hooajal osales Tõugjas 34 Premium Liiga mängus ja lõi seitse väravat. Kokku on tema arvel 94 Premium Liiga kohtumist ja üheksa väravat. Eesti koondist on Tõugjas seni esindanud viies mängus, viimati teisipäeval 4:2 võidus Küprose üle.

Flora spordidirektor Taavi Trasberg ütles, et üleminek on Tõugjase arengus loomulik samm. "Meil on kindel usk, et ta suudab selles keskkonnas kiiresti kohaneda ja oma kvaliteeti näidata. Erko on vaatamata oma noorusele olnud aastaid meie kaitseliini tugitala ning aidanud meid oluliste tiitliteni," sõnas Trasberg. "Erko on hea näide kõigile mängijatele, millal on õige hetk Eestist samm edasi teha ja mida selleks tuleb teha: Erko tuli Eesti meistriks lüües seitse väravat ja tehes 12 nullimängu. Lisaks töötas ta ennast väga suure konkurentsiga positsioonil Eesti A-koondisesse ja lõpetas koondiseaasta täismängu ja võiduga."

1914. aastal asutatud Halmstads BK on neljakordne Rootsi meister (1976, 1979, 1997, 2000) ja ühekordne karikavõitja (1995). Lõppenud hooajal sai HBK Allsvenskanis 11. koha.

Halmstads võitis lõppenud Allsvenskani hooajal kümme mängu ja sai viis viiki, 35 punktiga saavutati Rootsi kõrgliigas 11. kohal.