Pingelise paarismängu võitnud Hispaania tagas finaalikoha

Poolfinaal kuuekordse meistri Hispaania ning kolmel korral võidutsenud Saksamaa vahel algas hispaanlaste võiduga, kui Pablo Carreno-Busta (ATP 89.) alistas Jan-Lennard Struffi (ATP 84.) 6:4, 7:6 (6). Võitu vajanud sakslased said aga teises üksikmängus nõjatuda Alexander Zverevi peale ning maailma kolmas reket teenis Jaume Munari (ATP 36.) üle pingelise 7:6 (2), 7:6 (5) võidu ja viis sellega vastasseisu paarismängu.

Hispaanlased Marcel Granollers ja Pedro Martinez alustasid tähtsat matši nelja järjestikuse geimivõiduga, vormistades seejärel 6:2 setivõidu. Saksa paar Kevin Krawietz - Tim Pütz toibus kenasti ning läks teises setis 4:1 juhtima, viies 6:3 setivõiduga poolfinaali otsustavasse setti.

Paarid vahetasid hispaanlaste juhtimisel geimivõite, aga Granollers ja Martinez murdsid neljandas geimis ning läksid seejärel 4:1 juhtima. Seejärel vahetasid nad taas geimivõite, hispaanlased tõrjusid seisul 5:3 veel vastaste murdevõimaluse ning realiseerisid 6:3 võiduga edasipääsu finaali, kus mängivad Itaaliaga.

Hispaania pole jõudnud finaali pärast 2019. aastat, mil koondise ajaloo kuues tiitel võideti. Itaalia on võidutsenud viimasel kahel finaalturniiril, esimene tiitel võideti aga 1976. aastal.

Davise karikaturniiri finaal peetakse pühapäeval.