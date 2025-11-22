X!

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

Jalgpall
Liverpool
Liverpool Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli kehv käekäik koduses kõrgliigas sai laupäeval veelgi jätku, kui teist mängu järjest tuli leppida null-kolm kaotusega.

Enne koondisepausi Manchester Citylt võõrsil 0:3 kaotuse saanud Liverpool jäi laupäeval kodupubliku ees kaotusseisu 33. minutil, kui Nottingham Foresti kaitsja Murillo nurgalöögile järgnenud olukorras palli võõrustaja võrku kõmmutas. Nottingham sahistas kaks minutit hiljem veelkord Liverpooli võrku, kuid VAR-iga konsulteerimise järel määrati selles olukorras käega mäng ja poolajapausile mindi külaliste 1:0 eduseisul.

Nottingham jätkas poolajapausilt naastes ründamist ning teise poolaja esimesel minutil viis Nicolo Savona nad kahe väravaga juhtima. Vägevale võidule pani punkti Morgan Gibbs-White vormistas 78. minutil seisuks 3:0.

Tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Liverpool on alates 20. septembrist teeninud Premier League'is vaid ühe võidu ning lausa kuus kaotust. Tabeli tipust on tiitlikaitsja langenud 11. kohale (18 punkti), vahe liidri Arsenaliga (26 p) on kaheksa punkti.

Kaotus süvendab Liverpooli kriisi veelgi, aga Nottinghami jaoks oli laupäevane võit suurepärane. Tegemist oli Nottinghami hooaja kolmanda võiduga, lisaks on nad teeninud kolm viiki ja kuus kaotust ning 12 punktiga jätkatakse liigatabelis 16. real.

Teised tulemused:
Burnley - Chelsea 0:2
Bournemouth - West Ham 2:2
Brighton - Brentford 2:1
Fulham - Sunderland 1:0
Wolves - Crystal Palace 0:2

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:01

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

17:22

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

12:34

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

09:05

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

21.11

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

21.11

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

20.11

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

19.11

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

sport.err.ee uudised

21:27

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

21:01

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

20:29

Aasta kergejõustiklasteks valiti Enok ja Erm

20:08

Malõgina võitis paarilisega Slovakkia ITF-i W50 turniiri

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:14

Epeemeeste Eesti karika pälvis Tafenau

17:22

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

16:28

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

16:02

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

15:40

Lehis hooaja avastardist: kõige suurem on võitlus iseendaga!

15:27

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

13:53

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

13:26

Skeletonisõitja Zunte alustas MK-hooaega olümpiarajal

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

loetumad

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

09:46

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo