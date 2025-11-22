Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

Enne koondisepausi Manchester Citylt võõrsil 0:3 kaotuse saanud Liverpool jäi laupäeval kodupubliku ees kaotusseisu 33. minutil, kui Nottingham Foresti kaitsja Murillo nurgalöögile järgnenud olukorras palli võõrustaja võrku kõmmutas. Nottingham sahistas kaks minutit hiljem veelkord Liverpooli võrku, kuid VAR-iga konsulteerimise järel määrati selles olukorras käega mäng ja poolajapausile mindi külaliste 1:0 eduseisul.

Nottingham jätkas poolajapausilt naastes ründamist ning teise poolaja esimesel minutil viis Nicolo Savona nad kahe väravaga juhtima. Vägevale võidule pani punkti Morgan Gibbs-White vormistas 78. minutil seisuks 3:0.

Tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Liverpool on alates 20. septembrist teeninud Premier League'is vaid ühe võidu ning lausa kuus kaotust. Tabeli tipust on tiitlikaitsja langenud 11. kohale (18 punkti), vahe liidri Arsenaliga (26 p) on kaheksa punkti.

Kaotus süvendab Liverpooli kriisi veelgi, aga Nottinghami jaoks oli laupäevane võit suurepärane. Tegemist oli Nottinghami hooaja kolmanda võiduga, lisaks on nad teeninud kolm viiki ja kuus kaotust ning 12 punktiga jätkatakse liigatabelis 16. real.

Teised tulemused:

Burnley - Chelsea 0:2

Bournemouth - West Ham 2:2

Brighton - Brentford 2:1

Fulham - Sunderland 1:0

Wolves - Crystal Palace 0:2