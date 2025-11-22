X!

Malõgina võitis paarilisega Slovakkia ITF-i W50 turniiri

Eesti esireket Elena Malõgina võitis Slovakkias Trnavas karjääri 12. ITF-i tiitli, aga seekordne võit on kõige kaalukam, sest ta sai koos Alicia Dudeney'ga (Suurbritannia) esikoha W50 turniiril.

Laupäevases finaalis alistasid Dudeney ja Malõgina teisena asetatud Sofia Lansere (-) ja Ivana Sebestova (Tšehhi) 3:6, 6:3, 10:6. Esimeses setis murdsid vastased kuuendas geimis ja rohkem murdeid polnud. Teises setis läksid murdega ette Dudeney/Malõgina ja juhtisid 4:1, aga andsid murde tagasi. Seisul 4:3 võtsid nad uuesti vastaste servi ja lõpetasid seti oma pallingu võitmisega, vahendab tennisnet.ee.

Otsustavas tie-break'is olid Dudeney ja Malõgina taga 0:2, aga läksid siis ette 4:2 ja juhtisid kuni lõpuni. Tähtis oli, et nad seisul 7:6 said kaks punkti servil kätte ja siis 9:6 peal, kui vastastel juba vähe lootust mängu päästa, lõpetasid kohe punktiga tõrjel.

22-aastane Dudeney, kes on üksikmängu edetabelis Malõginast taga- (504.) ja paarismängus eespool (378.), on üldse üheksas paariline, kellega Eesti esireket ITF-i tiitli võitnud. Anastasia Kulikova (Soome) on olnud Malõgina partner kahel ja Alice Robbe (Prantsusmaa) kolmel turniiril. Ja siis veel seitse mängijat, kellega Malõgina on ühe korra võitnud.

Malõgina on karjääri jooksul võidutsenud viis korda W15 kategooria turniiril, neli korda W25 tasemel ja kaks korda W35 tasemel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

