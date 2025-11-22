X!

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

Iluuisutamine
Mihhail Selevko
Mihhail Selevko Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Mihhail Selevko ebaõnnestus Helsingis toimuval GP-etapil meeste üksiksõidu kahel elemendil ning langes vabakavaga viiendalt kohalt kaheksandaks.

Lühikavas oma hooaja parima tulemuse teinud Selevko ebaõnnestus kahel elemendil ning kogus oma vabakava eest 134,07 punkti, millega jäi oma hooaja parimast tulemusest (152,00 p) pea 18 punkti kaugusele.

Selevko kogus Helsingis kokku 218,25 punkti, vabakava ebaõnnestumised langetasid ta viiendalt kohalt kaheksandale positsioonile.

Soome GP-etapi võitis jaapanlane Yuma Kagiyama, kes oli lühikaval kolmas, kuid teenis vabakava eest 182,29 punkti, millega edestas konkurente pea 18 punktiga. Kokku sai jaapanlane 270,45 punkti, pjedestaalile pääsesid veel prantslane Adam Siao Him Fa (256,98 p) ning kanadalane Stephen Gogolev (253,61 p). Neljanda koha pälvis kanadalane Roman Sadovsky (243,29 p).

GP-hooaja finaaletapp Jaapanis Nagoyas algab 5. detsembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16.11

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

02.11

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

02.11

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

videod

sport.err.ee uudised

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:14

Epeemeeste Eesti karika pälvis Tafenau

17:22

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

16:28

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

16:02

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

15:40

Lehis hooaja avastardist: kõige suurem on võitlus iseendaga!

15:27

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

13:53

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

13:26

Skeletonisõitja Zunte alustas MK-hooaega olümpiarajal

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

12:34

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo