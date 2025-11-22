Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

Lühikavas oma hooaja parima tulemuse teinud Selevko ebaõnnestus kahel elemendil ning kogus oma vabakava eest 134,07 punkti, millega jäi oma hooaja parimast tulemusest (152,00 p) pea 18 punkti kaugusele.

Selevko kogus Helsingis kokku 218,25 punkti, vabakava ebaõnnestumised langetasid ta viiendalt kohalt kaheksandale positsioonile.

Soome GP-etapi võitis jaapanlane Yuma Kagiyama, kes oli lühikaval kolmas, kuid teenis vabakava eest 182,29 punkti, millega edestas konkurente pea 18 punktiga. Kokku sai jaapanlane 270,45 punkti, pjedestaalile pääsesid veel prantslane Adam Siao Him Fa (256,98 p) ning kanadalane Stephen Gogolev (253,61 p). Neljanda koha pälvis kanadalane Roman Sadovsky (243,29 p).

GP-hooaja finaaletapp Jaapanis Nagoyas algab 5. detsembril.