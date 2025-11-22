Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

Meeste distantsil teenis esikoha ka päev varem sprindis võidutsenud Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas koondisekaaslasi Erik Valnest 11,5 ja Didrik Tönsethi 12,9 sekundiga. Neile järgnes Harald Östberg Amundsen (+14,1).

20 parema sekka mahtus kolm mitte-norralast, neist kõrgeima, kaheksanda koha, saavutas prantslane Hugo Lapalus (+24,5). Ainsa Eesti mehena oli laupäeval stardis Alvar Johannes Alev, kes kaotas Kläbole 1.55,2 ning sai 177 aja kirja saanud mehe konkurentsis 53. koha.

Naiste seas teenis esikoha Heidi Weng. Kristin Austgulen Fosnäs kaotas talle 2,3 ja Julie Bjervig Drivenes 9,5 sekundiga. Ülejäänud naised kaotasid juba enam kui poole minutiga, kaasa arvatud õed Kaasikud. Keidy kaotas 2.04,9 ja oli 25., Kaidy kaotuseks jäi 2.33,5 ja talle läks kirja 34. koht. Kokku jõudsid finišisse 88 naist.