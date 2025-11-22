X!

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

Võrkpall
Võrkpall
Võrkpall Autor/allikas: CEV
Võrkpall

U-18 vanuseklassi Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel Gruusias sai Eesti neidude koondis laupäeval Ukraina vastu kirja 0:3 (21:25, 13:25, 15:25) kaotuse.

Avamängus sai B-alagruppi kuulunud Eesti 3:0 võidu Armeenia üle ja teenis grupis seega Ukraina järel teise koha. Pühapäeval kohtub Eesti kohamängus A-alagrupis teiseks tulnud naiskonnaga, A-grupis on täna veel üks mäng pidada.

EEVZA turniir on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, neli järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Laupäeval kerkis eestlannade resultatiivseimaks Keira Liina Lukas, kes tõi 10 punkti (+5), Maria Elizabeth Jefanov lisas 5 punkti (+2), Siret Kaukver tõi 4 punkti (-8). Eesti vastuvõtt oli 22% ja rünnak 25%, blokk saadi Ukraina rünnakutele ette 8 korral (4 blokki pani Jefanov), servil löödi 5 ässa ja eksiti 15 servil.

Ukraina edukaim oli 17 punktiga (+11) Kira Lisova. Ukrainlannade vastuvõtt oli 39% ja rünnak 41%, blokipunkte saadi 7 ja servipunkte 14 (eksiti 10 pallingul).

Eesti koosseis EEVZA-l: Melinda Sõrmus, Iida Mari Tamm, Lenna Raudsepp, Elis Ahjupera, Keira Liina Lukas, Helene-Lisette Jürilo, Susanna Elisabeth Rikand, Mariete Järvelaid, Mirjam Mäe, Säde Kirss, Siret Kaukver, Getter Utno, Marleen Ojasoo, Maria Elizabeth Jefanov.

Peatreener Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas, mänedžer Mihkel Sagar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:53

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

21.11

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

21.11

Tartu tahab Selverilt hooaja avamängu kaotuse eest revanši

21.11

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

20.11

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20.11

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

20.11

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

19.11

Tartu Bigbank lükkas koduses euroduellis Pärnu auti

18.11

Rikberg: ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab

17.11

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

17.11

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

17.11

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

17.11

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

16.11

Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

videod

sport.err.ee uudised

15:02

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

13:53

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

13:26

Skeletonisõitja Zunte alustas MK-hooaega olümpiarajal

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

12:34

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

11:37

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

11:09

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

10:53

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

09:46

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

09:05

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

08:27

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

08:07

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

21.11

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

loetumad

21.11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

21.11

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

09:46

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo