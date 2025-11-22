Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

Avamängus sai B-alagruppi kuulunud Eesti 3:0 võidu Armeenia üle ja teenis grupis seega Ukraina järel teise koha. Pühapäeval kohtub Eesti kohamängus A-alagrupis teiseks tulnud naiskonnaga, A-grupis on täna veel üks mäng pidada.

EEVZA turniir on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, neli järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Laupäeval kerkis eestlannade resultatiivseimaks Keira Liina Lukas, kes tõi 10 punkti (+5), Maria Elizabeth Jefanov lisas 5 punkti (+2), Siret Kaukver tõi 4 punkti (-8). Eesti vastuvõtt oli 22% ja rünnak 25%, blokk saadi Ukraina rünnakutele ette 8 korral (4 blokki pani Jefanov), servil löödi 5 ässa ja eksiti 15 servil.

Ukraina edukaim oli 17 punktiga (+11) Kira Lisova. Ukrainlannade vastuvõtt oli 39% ja rünnak 41%, blokipunkte saadi 7 ja servipunkte 14 (eksiti 10 pallingul).

Eesti koosseis EEVZA-l: Melinda Sõrmus, Iida Mari Tamm, Lenna Raudsepp, Elis Ahjupera, Keira Liina Lukas, Helene-Lisette Jürilo, Susanna Elisabeth Rikand, Mariete Järvelaid, Mirjam Mäe, Säde Kirss, Siret Kaukver, Getter Utno, Marleen Ojasoo, Maria Elizabeth Jefanov.

Peatreener Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas, mänedžer Mihkel Sagar.