Skeletonisõitja Zunte alustas MK-hooaega olümpiarajal

Zunte sai reedel kirja aja 59,91, mis andis talle 33 naise konkurentsis 31. koha. 25 parema sekka ehk teisele laskumisele oleks Zunte viinud 0,6 sekundit parem aeg. Selja taha jäid võistlejad Puerto Ricost ja Liechtensteinist.

Hooaja avaetapil teenisid kaksikvõidu sakslannad Jacqueline Pfeifer (1.55,93) ja Hannah Neise (1.56,16), kolmas oli Belgia skeletonisõitja Kim Meylemans (1.56,25).

Veebruaris olümpiasõite võõrustav Cortina võistlustrass on valmis, aga ümbritsev taristu mitte ja nii ei lubatud pealtvaatajaid MK-hooaja avaetappi vaatama.

Cortina rada suleti 2008. aastal ning rahvusvaheline olümpiakomitee ROK pakkus välja, et OM-i kelgualasid võiks võõrustada Austria või Šveits, aga Itaalia valitsus otsustas Cortina raja korda teha ning kulutab selle tarbeks 120 miljonit eurot.