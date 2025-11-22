Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

Sildaru pidi reedel Stubais osalema pargisõidu kvalifikatsioonis, ent halbade ilmaolude tõttu jäeti see ära. Tugevad tuuled jätkusid aga ka laupäeva hommikul ning seetõttu otsustati meeste võistlus üldse ära jätta.

FIS kirjutas sotsiaalmeedias, et lõunaks on oodata tuulte vaibumist ja nii loodetakse Eesti aja järgi kell 12 ära pidada naiste finaal.

Järgmine freestyle-suusatamise MK-etapp toimub novembri lõpus Hiinas Secret Gardenis, kus võisteldakse Big Airis. Pargisõidus võisteldakse taas jaanuari avanädalal Aspenis.