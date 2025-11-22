Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord
Korvpalliliigas NBA ei suutnud Golden State Warriors reedel kodusaalis Steph Curry heast viskeõhtust hoolimata enamat 123:127 kaotusest Portland Trail Blazersi vastu.
Lõpuminutitel Warriorsi mängus hoidnud Curry tabas reedel 17 kaugviskest üheksa ja lõpetas kohtumise 38 punktiga, aga eksis kaheksa sekundit enne lõpusireeni vabalt positsioonilt. Golden State (9-9) on nüüd kaotanud kolm mängu järjest ja on läänekonverentsis Portlandi ees kaheksandal kohal.
Suvise draft'i avavalik Cooper Flagg nihutas oma punktirekordit, kui kogus Dallas Mavericksi (5-12) 118:115 võidumängus New Orleans Pelicansi (2-14) üle 29 punkti, seitse lauapalli ja viis korvisöötu. Brooklyn Nets (3-12) sai võõrsil 113:105 jagu Boston Celticsist (8-8), Michael Porter Jr. viskas 33 punkti ning Nic Claxton sai 18 punkti, 12 korvisöödu ja 11 lauapalliga kirja kolmikduubli.
Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (16-1) oli kolmandal veerandajal Utah Jazzi (5-10) vastu 77:84 kaotusseisus, aga lõpetas perioodi 33:4 vahespurdiga ja teenis lõpuks kindla 144:112 võidu. Shai Gilgeous-Alexander tõi Thunderile 31 punkti ja panustas ka kaheksa resultatiivse sööduga.
Euroopa korvpallitähtede vastasseisus jäi peale Nikola Jokic, kelle kodumeeskond Denver Nuggets (12-3) oli Alperen Sengünist ja Houston Rocketsist (10-4) üle 112:109. Jokici arvele jäi 34 punkti, kümme lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu.
Toimetaja: Anders Nõmm