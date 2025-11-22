X!

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

Jalgpall
Martin Vetkal.
Martin Vetkal. Autor/allikas: FC Dordrecht/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Martin Vetkali tööandja Dordrecht tegi Hollandi esiliigas 1:1 viigi tabeli põhjas asuva, ent tugevalt mängiva Vitesse'iga.

Dordrecht asus koduplatsil veerand tunni järel penaltist juhtima, kuid külalised viigistasid kõigest viis minutit hiljem. Teisel poolajal enam väravaid ei nähtud ja seda ei suutnud muuta ka vahetusest sekkunud Vetkal, kirjutab Soccernet.ee.

Alles teisipäeval Eesti koondise eest maavõistluses Küprosega 90 minutit mänginud poolkaitsja sekkus pingilt 78. minutil. Tegu oli sel hooajal ühtlasi esimese korraga, mil Vetkal ei kuulunud Dordrechti algkoosseisu.

Vetkali koduklubi on liigatabelis 16 mängust korjatud viie võidu, kuue viigi ja viie kaotusega kümnendal kohal. Samas on näiteks neljas tabelirida vaid viie punkti kaugusel. Vitesse on ametlikult saanud kirja vaid seitse punkti ja on sellega tabelis viimane, ent hooaega alustati 12 miinuspunktiga, mis tähendab, et tegelikult on mängitud tabelikeskmiku tasemel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:05

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

21.11

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

21.11

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

20.11

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

19.11

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

19.11

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

19.11

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

19.11

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

sport.err.ee uudised

11:09

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

10:53

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

09:46

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

09:05

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

08:27

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

08:07

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

21.11

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

21.11

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

21.11

ETV spordisaade, 21. november

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21.11

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

21.11

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

21.11

Malõgina jõudis Slovakkias paarismängus finaali

loetumad

21.11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21.11

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

21.11

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo