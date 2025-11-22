Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

Dordrecht asus koduplatsil veerand tunni järel penaltist juhtima, kuid külalised viigistasid kõigest viis minutit hiljem. Teisel poolajal enam väravaid ei nähtud ja seda ei suutnud muuta ka vahetusest sekkunud Vetkal, kirjutab Soccernet.ee.

Alles teisipäeval Eesti koondise eest maavõistluses Küprosega 90 minutit mänginud poolkaitsja sekkus pingilt 78. minutil. Tegu oli sel hooajal ühtlasi esimese korraga, mil Vetkal ei kuulunud Dordrechti algkoosseisu.

Vetkali koduklubi on liigatabelis 16 mängust korjatud viie võidu, kuue viigi ja viie kaotusega kümnendal kohal. Samas on näiteks neljas tabelirida vaid viie punkti kaugusel. Vitesse on ametlikult saanud kirja vaid seitse punkti ja on sellega tabelis viimane, ent hooaega alustati 12 miinuspunktiga, mis tähendab, et tegelikult on mängitud tabelikeskmiku tasemel.