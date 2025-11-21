X!

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

Tennis
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tennis

Bolognas toimuva Davise karikaturniiri finaali pääses esimesena kodumeeskond Itaalia, kes oli poolfinaalis parem Belgiast mängudega kaks-null.

Finaalturniiri esimese asetuse saanud Itaalia otsustas sarnaselt veerandfinaalile Austriaga matši saatuse juba üksikmängude järel: Matteo Berrettini alistas kõigepealt Raphael Collignoni 6:3, 6:4 ja Flavio Cobolli seejärel Zizou Bergsi 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15).

Kahest kohtumisest tasavägisem oli mõistagi teine, mis kestis enam kui kolm tundi. Otsustavas setis oli Cobollil seisul 5:4 kaks korda matšpall, aga itaallane ei suutnud veel Itaalia üldvõitu fikseerida.

Pikale veninud kiires lõppmängus raiskas Bergs ära kõik seitse matšpalli, maailma edetabeli 22. reket Cobolli suutis realiseerida oma viienda ja sellega Itaalia võistkonna finaali viia.

Kahe viimase korra võitja - 2023. aastal alistati esikohamängus Austraalia ja mullu Holland - läheb sedapuhku finaalis kokku kas Saksamaa või Hispaaniaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

23:38

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

15:45

Malõgina jõudis Slovakkias paarismängus finaali

13:50

Anikina ja Ink võitsid kodusel turniiril kaks karikat

10:52

Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

09:46

Kolm matšpalli päästnud Saksamaa pääses Davis Cupil viimasena poolfinaali

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

20.11

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

19.11

Roger Federer nimetatakse piduliku tseremooniaga kuulsuste halli

19.11

Mölder kaotas tasavägises heitluses juunioride maailma teisele reketile

19.11

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

19.11

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

19.11

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

19.11

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:38

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

23:06

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

22:55

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

22:48

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

21:59

ETV spordisaade, 21. november

21:15

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

20:34

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

19:40

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

19:05

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

18:46

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

18:08

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

16:32

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

16:10

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

15:45

Malõgina jõudis Slovakkias paarismängus finaali

15:21

Tartu tahab Selverilt hooaja avamängu kaotuse eest revanši

14:48

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

14:23

Sepp aitas koduülikooli teisel lisaajal võiduni

13:50

Anikina ja Ink võitsid kodusel turniiril kaks karikat

13:17

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

11:11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

00:05

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

18:08

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

14:48

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

08:47

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo