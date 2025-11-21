Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

Bolognas toimuva Davise karikaturniiri finaali pääses esimesena kodumeeskond Itaalia, kes oli poolfinaalis parem Belgiast mängudega kaks-null.

Finaalturniiri esimese asetuse saanud Itaalia otsustas sarnaselt veerandfinaalile Austriaga matši saatuse juba üksikmängude järel: Matteo Berrettini alistas kõigepealt Raphael Collignoni 6:3, 6:4 ja Flavio Cobolli seejärel Zizou Bergsi 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15).

Kahest kohtumisest tasavägisem oli mõistagi teine, mis kestis enam kui kolm tundi. Otsustavas setis oli Cobollil seisul 5:4 kaks korda matšpall, aga itaallane ei suutnud veel Itaalia üldvõitu fikseerida.

Pikale veninud kiires lõppmängus raiskas Bergs ära kõik seitse matšpalli, maailma edetabeli 22. reket Cobolli suutis realiseerida oma viienda ja sellega Itaalia võistkonna finaali viia.

Kahe viimase korra võitja - 2023. aastal alistati esikohamängus Austraalia ja mullu Holland - läheb sedapuhku finaalis kokku kas Saksamaa või Hispaaniaga.