X!

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

Suusahüpped
Ryoyu Kobayashi koondisekaaslastega
Ryoyu Kobayashi koondisekaaslastega Autor/allikas: SCANPIX / AP
Suusahüpped

Suusahüpete maailmakarikasarja avaetapil Lillehammeris võitis segavõistkondade võistluse Jaapani kvartett koosseisus Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Yuki Ito, Ryoyu Kobayashi (1034,0 punkti).

Jaapanlased asusid Lillehammeris liidriks juba esimese vooru järel ja kuigi teises voorus tehti paremuselt kolmas tulemus, siis selleks esikoha säilitamiseks piisas.

Teise koha sai Sloveenia (Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan, Domen Prevc; 1025,1) ja kolmandaks tuli naabrile napilt alla jäänud Austria (Julia Müchlbacher, Stefan Kraft, Lisa Eder, Jan Hörl; 1023,9).

Kaheksa hulka mahtusid veel Saksamaa (992,4), Norra (940,1), Poola (834,6), Soome (794,3) ja Kanada (792,4).

Laupäeval-pühapäeval toimuvad Lillehammeris ka hooaja esimesed individuaalvõistlused nii meestele kui ka naistele.

Toimetaja: Siim Boikov

sport.err.ee värsked uudised

21:15

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

20:34

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

19:40

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

19:05

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

18:46

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

18:08

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

16:32

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

16:10

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

15:45

Malõgina jõudis Slovakkias paarismängus finaali

15:21

Tartu tahab Selverilt hooaja avamängu kaotuse eest revanši

laskesuusatamine

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

jäähoki

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

19.11

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

freestyle suusatamine

11:42

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

kahevõistlus

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

suusatamine

21:15

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

16:10

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

kiiruisutamine

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

12.11

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

suusahüpped

19:40

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

18:46

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

iluuisutamine

18:08

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

mäesuusatamine

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

16.11

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud

16.11

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

jääkeegel

19:05

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo