Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

Jaapanlased asusid Lillehammeris liidriks juba esimese vooru järel ja kuigi teises voorus tehti paremuselt kolmas tulemus, siis selleks esikoha säilitamiseks piisas.

Teise koha sai Sloveenia (Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan, Domen Prevc; 1025,1) ja kolmandaks tuli naabrile napilt alla jäänud Austria (Julia Müchlbacher, Stefan Kraft, Lisa Eder, Jan Hörl; 1023,9).

Kaheksa hulka mahtusid veel Saksamaa (992,4), Norra (940,1), Poola (834,6), Soome (794,3) ja Kanada (792,4).

Laupäeval-pühapäeval toimuvad Lillehammeris ka hooaja esimesed individuaalvõistlused nii meestele kui ka naistele.