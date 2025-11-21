Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava

Neljapäeval 23-aastaseks saanud Selevko püstitas sellega oma hooaja punktirekordi, sest oktoobris oli ta Prantsusmaal teeninud 80,17 punkti. Kaugele ei jäänud ka isiklik rekord 86,20, mille Selevko sõitis välja mullu detsembris Zagrebis.

Seejuures ei kulgenud ettevalmistus päris muretult. Ta andis ühismeedias teada, et murdis päev enne võistlust uisul tera, aga juba õhtuks oli uus tera all ja järgnes hooaja parim sõit.

"Eilne olukord tabas mind muidugi ootamatult, aga see on lihtsalt uus tera. See on täpselt samasugune nagu varem, nii et pole hullu," kommenteeris ta pärast sooritust.

"Kui treening algas, siis kuulsi tera hääli ja arvasin, et lihtsalt üks kruvi on lahti tulnud või midagi sellist," meenutas ta ja lisas, et sai lõplikult asjast aru siis, kui hüpete ajal klõpsatust kuulis.

Helsingis juhib lühikava järel võistlust prantslane Adam Siao Him Fa (92,50 punkti). Eesti uisutajat edestavad ka Stephan Gogolev (Kanada; 89,35), Yuma Kagiyama (Jaapan; 88,16) ja Jason Brown (USA; 87,66).

Meeste vabakava on kavas laupäeval.