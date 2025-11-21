Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

Poolfinaalis läksid Graudina - Samoilova vastamisi Ameerika Ühendriikide duoga Molly Shaw - Kelly Cheng ja saavutasid 21:18, 21:17 võidu. Seejuures esimeses geimis tulid lätlannad välja 16:18 kaotusseisust, teises geimis juhiti algusest lõpuni.

Ühtlasi said Graudina - Samoilova magusa revanši, sest tänavu olid nad maailma edetabeli seitsmendatele kahel korral - mais Ostravas ja septembris Rio de Janeiros - juba kaotanud.

Nelja parema paari hulka jõudnud ja edetabelis viiendal kohal asuvad lätlannad on alistanud turniiri jooksul kuus vastast ega ole kaotanud ainsatki geimi.

Laupäeval toimuvas poolfinaalis ootab ees Brasiilia paar Thamela - Victoria, kes hoiab maailma edetabelis liidrikohta.

Graudina - Samoilova edu pole suur üllatus, sest nii 2019. kui ka 2022. aastal krooniti Läti paar Euroopa meistriks. Lisaks on nad jõudnud auhinnalistele kohtadele mitmetel MK-etappidel, näiteks mullune MK-sarja finaalvõistlus lõpetati kolmandal kohal.