Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

Eesti murdmaasuusatajad Keidy ja Kaidy Kaasiku ei pääsenud Beitostölenis toimuval hooaja kontrollvõistlusel naiste klassikasprindis kvalifikatsioonist edasi.

Eestlannad sõitsid välja üsna võrdse aja: Keidy sai kirja 3.09,12 ja Kaidy 3.09,39. See tõi neile vastavalt 43. ja 44. koha. Edasipääs jäi enam kui viie sekundi kaugusele.

Võistluse võitis norralanna Kristine Stavaas Skistad (2.50,05), kes edestas kaasmaalasi Hedda Bakkemot (+0,69) ja Ane Appelkvist Stensethit (+1,23).

Meeste finaalis moodustasid esikolmiku samuti norralased Johannes Hösflot Kläbo (2.29,20), Ansgar Evensen (+0,33) ja Erik Valnes (+0,49).