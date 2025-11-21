Malõgina jõudis Slovakkias paarismängus finaali

Malõgina ja Dudeney olid poolfinaalis kindlalt 6:1, 6:3 üle turniiril kõrgeimat asetust omanud Poola – Itaalia paarist Weronika Falkowskast ja Camilla Rosatellost. Kohtumine kestis vaid tund aega.

Malõgina ja Dudeney realiseerisid seitsmest murdevõimalusest viis ja päästsid ise neljast murdepallist kolm. Mängitud punktidest võitsid Malõgina ja Dudeney 50 ning vastased 41.

Teises poolfinaalis on vastamisi teisena asetatud neutraalse lipu all mängiv Sofija Lansere ja tšehhitar Ivana Sebestova ning kolmanda paigutusega horvaatlanna Mariana Dražic ja prantslanna Alice Robbe. Neist Robbe'ile jäi Malõgina kolmes tasavägises setis alla üksikmängu kvalifikatsiooni otsustavas ringis.