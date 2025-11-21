Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

18-aastane Kristal liitus Saksa kõrgliigas palliva Kölniga tänavu jaanuaris ning on seni esindanud klubi duubelmeeskonda riigi tugevuselt neljandas liigas. Saksa meedia kirjutab, et ühe väravasöödu jaganud eestlane on näidanud küpset mängupilti ja areneb stabiilselt, vahendab Soccernet.ee.

Saksa meedia sõnul tegi Kristal suure sammu edasi viimatises koondiseaknas. Eesti kõigi aegade noorim A-koondislane teenis maavõistlusmängus Küprosega ka oma esimese resultatiivse söödu, kui leidis kübaratriki vormistanud Rauno Sappineni.

DerWesten märgib, et sellised verstapostid võivad Kristalile peagi tuua võimaluse ka Kölni esindusmeeskonnas. Saksa väljaanne tõi välja, et Kristali arengule on kindlasti tähelepanu pööranud ka esindusmeeskonna poolakast loots Lukas Kwasniok.

Seni pole Kristal veel esindusmeeskonnaga treeninud, ent Saksa meedia hinnangul liigub noor mängumees jõudsalt selle suunas.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.