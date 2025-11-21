Anikina ja Ink võitsid kodusel turniiril kaks karikat

Tallinnas peetud J60 kategooria juunioride ITF-i tenniseturniiril jättis Eesti tulevikulootus Elizaveta Anikina võidu koju nii neidude üksik- kui paarismängus. Noormeeste seas võitis kaks karikat Ken Ink.

Üksikmängus esimesena asetatud Anikina ei kaotanud turniiri jooksul settigi, üldse kaotas ta viie mänguga kokku vaid 13 geimi. Finaalis oli Anikina vastamisi kolmanda paigutusega kaasmaalanna Nora Olivia Adamsoniga, kes andis 0:5 kaotusseisus Anikinale loobumisvõidu.

13-aastane Anikina on tänavu võitnud kolm ITF-i juunioride turniiri.

Paarismängus osales Anikina koos Rootsi esindaja Sonja Wedenskiga ja neil oli teine asetus. Finaalis alistasid Anikina ja Wedenski 6:2, 6:4 kõrgeimat paigutust omanud Taani – Poola duo Marie Banmouyali ja Julia Kolodziejska.

Poiste seas oli esimesena asetatud hiljuti Eesti aastalõputurniiri võitnud Edwin Averjanov, kes aga kaotas juba avaringis 4:6, 3:6 tšehhile Jan Sykorale. Turniirivõit aga jäi siiski Eestisse, sest teise paigutusega Ken Ink sai finaalis 7:5, 7:5 jagu viiendana asetatud britist Vincent Fletcherist.

16-aastasele Inkile oli see tänavune teine ja üldse karjääri kolmas turniirivõit juunioride ITF-i turniiridel.

Poiste paarismängu finaalis alistasid esimese paigutusega Averjanov ja Ink 6:4, 7:5 taanlased Gabriel Maciel Araujo Pyndti ja Asger Sörenseni.