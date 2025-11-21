Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

Võitjate ridades tegi karjääri 33. kübaratriki Aleksandr Ovetškin, kes ühtlasi kasvatas ka enda rekordilist väravaarvet – ta on nüüd NHL-is visanud 907 väravat, neist kümme sel hooajal.

Ethen Frank viskas kaks väravat ja andis kaks väravasöötu, Sonny Milano skooris samuti kahel korral ning ühe värava viskas Jakob Chychrun. Capitalsi väravasuul tegi Charlie Lindgren 24 tõrjet.

Canadiensi eest said nii Mike Matheson kui Brendan Gallagher kirja ühe värava ja ühe tulemusliku söödu, veel skoorisid Joe Veleno ja Nick Suzuki. Väravas alustas Sam Montembeault, kuid kuna ta lasi kümnest pealelöögist kolm väravasse, vahetati ta välja ja tema asemel tuli sisse Jakub Dobes, kes sai kirja 21 tõrjet.

Tulemused:

Detroit – NY Islanders 0:5

Florida – New Jersey 1:0

Montreal – Washington 4:8

Philadelphia – St. Louis 3:2 la.

Toronto – Columbus 2:3 la.

Tampa Bay – Edmonton 2:1 la.

Chicago – Seattle 2:3

Colorado – NY Rangers 6:3

Utah – Las Vegas 1:4

Anaheim – Ottawa 2:3

San Jose – Los Angeles 4:3 kv.

Vancouver – Dallas 2:4