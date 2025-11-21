X!

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

Freestyle-suusatamine
Henry Sildaru
Henry Sildaru Autor/allikas: Buchholz/@fisparkandpipe
Freestyle-suusatamine

Henry Sildaru teeb hooaja esimese võistluse freestyle-suusatamise MK-sarja avaetapil Austrias Stubais, kuid halbade ilmaolude tõttu jäeti reedel toimuma pidanud pargisõidu kvalifikatsioon ära.

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) teatel tegeletakse laupäevase ajakava muutmisega ning üks võimalikest lahendustest on, et meeste kvalifikatsioon peetakse kohe laupäeva hommikul ja selle põhjal selguvad ja lõplikud tulemused, kuna finaaliks eraldi aega pole.

Sildaru peaks sõitma esimese kvalifikatsioonigrupis, kus on 33 sportlast, teises grupis on 30 suusatajat.

Naiste kvalifikatsioon peeti ära neljapäeval ja nende finaal on kavandatud laupäevaks.

Korraldajate teatel selgub laupäevane lõplik ajakava reede õhtuks.

Toimetaja: Maarja Värv

sport.err.ee värsked uudised

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

11:42

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

11:11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

10:52

Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

10:20

Karjääri punktirekordi teinud Maxey aitas 76ersi lisaajal Bucksi üle võidule

09:46

Kolm matšpalli päästnud Saksamaa pääses Davis Cupil viimasena poolfinaali

09:16

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

08:47

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

laskesuusatamine

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

jäähoki

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

19.11

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

freestyle suusatamine

11:42

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

kahevõistlus

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

suusatamine

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Jessie Diggins kinnitas, et lõpetab pärast olümpiat karjääri

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

kiiruisutamine

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

12.11

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

suusahüpped

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

iluuisutamine

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16.11

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

mäesuusatamine

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

16.11

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud

16.11

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

jääkeegel

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo