Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) teatel tegeletakse laupäevase ajakava muutmisega ning üks võimalikest lahendustest on, et meeste kvalifikatsioon peetakse kohe laupäeva hommikul ja selle põhjal selguvad ja lõplikud tulemused, kuna finaaliks eraldi aega pole.

Sildaru peaks sõitma esimese kvalifikatsioonigrupis, kus on 33 sportlast, teises grupis on 30 suusatajat.

Naiste kvalifikatsioon peeti ära neljapäeval ja nende finaal on kavandatud laupäevaks.

Korraldajate teatel selgub laupäevane lõplik ajakava reede õhtuks.