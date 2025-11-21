Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

Aasta ja kaks kuud kestnud pausi järel esimest turniiri mängiv Ingrid Neel on Boca Raton W35 võistlusel jõudnud juba paarismängu poolfinaali.

Veerandfinaalis alistasid 2023. aasta kevadest Eesti lipu alla kolinud Neel ja tema ameeriklannast paariline Abigail Rencheli neljandana asetatud USA paari Kylie Collins ja Maddie Zampardo 6:4, 6:2, vahendab tennisnet.ee.

Boca Ratoni paarismängu tabel on huvitav – selle alumises pooles on ainult ameeriklannad pluss Neel, kes on samuti USA-s sündinud. Aga tabeli ülemises pooles jõudsid veerandfinaali ainult välismaa paarid. Seega tuleb Neelil veel korra kohtuda USA paariga, alles finaalijõudmise korral geograafia laieneb.

Neel ja Rencheli lähevad poolfinaalis vastamisi teisena asetatud Rasheeda McAdoo ja Akasha Urhoboga. Teise finalisti selgitavad esimesena asetatud kreeklanna Martha Matoula ja itaallanna Francesca Pace ning kolmanda paigutusega Bosnia – Ukraina duo Ema Burgic ja Anita Sadijeva.