X!

Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Aasta ja kaks kuud kestnud pausi järel esimest turniiri mängiv Ingrid Neel on Boca Raton W35 võistlusel jõudnud juba paarismängu poolfinaali.

Veerandfinaalis alistasid 2023. aasta kevadest Eesti lipu alla kolinud Neel ja tema ameeriklannast paariline Abigail Rencheli neljandana asetatud USA paari Kylie Collins ja Maddie Zampardo 6:4, 6:2, vahendab tennisnet.ee.

Boca Ratoni paarismängu tabel on huvitav – selle alumises pooles on ainult ameeriklannad pluss Neel, kes on samuti USA-s sündinud. Aga tabeli ülemises pooles jõudsid veerandfinaali ainult välismaa paarid. Seega tuleb Neelil veel korra kohtuda USA paariga, alles finaalijõudmise korral geograafia laieneb.

Neel ja Rencheli lähevad poolfinaalis vastamisi teisena asetatud Rasheeda McAdoo ja Akasha Urhoboga. Teise finalisti selgitavad esimesena asetatud kreeklanna Martha Matoula ja itaallanna Francesca Pace ning kolmanda paigutusega Bosnia – Ukraina duo Ema Burgic ja Anita Sadijeva.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

10:52

Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

09:46

Kolm matšpalli päästnud Saksamaa pääses Davis Cupil viimasena poolfinaali

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

20.11

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

19.11

Roger Federer nimetatakse piduliku tseremooniaga kuulsuste halli

19.11

Mölder kaotas tasavägises heitluses juunioride maailma teisele reketile

19.11

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

19.11

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

19.11

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

19.11

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

19.11

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

19.11

Glinka loobus Bergamo turniirist

18.11

Alcaraz loobus arstide soovitusel Davise karikaturniirist

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

11:42

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

11:11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

10:52

Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

10:20

Karjääri punktirekordi teinud Maxey aitas 76ersi lisaajal Bucksi üle võidule

09:46

Kolm matšpalli päästnud Saksamaa pääses Davis Cupil viimasena poolfinaali

09:16

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

08:47

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

00:05

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

20.11

ETV spordisaade, 20. november

20.11

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20.11

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20.11

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Annuk koondise tasemest: igapäevased treeningud on suur murekoht

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

20.11

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

11:11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

20.11

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

20.11

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo