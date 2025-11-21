X!

Karjääri punktirekordi teinud Maxey aitas 76ersi lisaajal Bucksi üle võidule

Tyrese Maxey
Tyrese Maxey Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpalliliigas NBA alistas Philadelphia 76ers võõrsil lisaajal 123:114 Milwaukee Bucksi.

Sixers võitis avaveerandi 33:20, aga poolajapausile mindi juba Bucksi 57:55 juhtimisel. Kolmas veerandaeg kulges peamiselt Bucksi mõnepunktilises eduseisus ja neljanda veerandi lõpus käis edu käest kätte, kuni seitse sekundit enne normaalaja lõppu tabas Tyrese Maxey kaks vabaviset ja viigistas seisu, viies mängu lisaajale, kus Sixers juhtis algusest lõpuni.

25-aastane Maxey püstitas karjääri punktirekordi, tuues võitjatele 54 punkti, lisaks andis ta üheksa tulemuslikku söötu ja võttis viis lauapalli. Paul George lisas 21 punkti ja võttis viis lauapalli. Bucksi parim oli Ryan Rollins 32 punkti, 14 korvisöödu ja kuue lauapalliga. Vigastuse tõttu ei mänginud Bucksil Joel Embiid ja Giannis Antetokounmpo.

Tulemused:

Orlando – LA Clippers 129:101
San Antonio – Atlanta 135:126
Memphis – Sacramento 137:96
Milwaukee – Philadelphia 114:123 la.

Toimetaja: Maarja Värv

