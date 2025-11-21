Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

Treenerikoolitus toimus UCI ametlikus koolituskeskuses Šveitsis Aigle'is, kus treeningud olid üles ehitatud lisaks teoreetilisele ka suures osas praktilisele tööle, sealhulgas sportlaste võistluste vaatlemisele, tehnilisele analüüsile ja taktikalistele aruteludele. Koolitus lõppes eksamiga, mille Austa sooritas positiivsete tulemustega. See kinnitab tema pädevust kõrgeimal rahvusvahelisel tasemel cyclo-cross'i treenerina, vahendab ejl.ee.

Lisaks koolitusele osales Austa Swiss Cyclocross Cup 2025 etapil, kus saavutas väga tugevas konkurentsis Masters klassi üldarvestuse kolmanda koha. Võitis Mantez Adren (40.31) ja teine oli David Cyril (+0.10). Austa jäi võitjale alla 57 sekundiga, edestades seejuures kaheksa sekundiga XCO maailmameistrit Christoph Sauser, kes on varasemalt võistelnud ka Eestis.

Austa värske UCI Level 2 sertifikaat tähistab olulist sammu nii tema isiklikus arengus kui Eesti cyclo-cross'i süsteemse arendamise suunas, tuues spordivaldkonda rahvusvahelise kvaliteedi, metoodika ja kogemuse.