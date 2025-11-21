Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

Pärast tasavägiselt alanud heitlust tegi Real 10:8 eduseisus 8:0 spurdi ja kasvatas edu kümnepunktiliseks. Real võitis veerandaja 22:16 ja kuigi teisel veerandil jõudis Žalgiris vahepeal kahe punkti kaugusele, mindi poolajapausile siiski võõrustajate kuuepunktilises paremuses – 43:37.

Kolmandal veerandil pääses aga Žalgiris seitsme punktiga ette, aga veerandaeg lõppes viigiliselt 62:62. Viimase veerandi esimene pool kulges võrdse heitlusena, kus kord juhtis Real, kord Žalgiris, kuid seisult 79:79 tegi Real 4:0 spurdi ja 83:81 eduseisus 6:0 spurdi ning enam edu käest ei antud, kuigi Žalgiris püsis kannul. Lõpusekundeil oli Žalgirisel tegelikult võimalus ka juhtima minna, aga Maodo Lole anti ründeviga. Facundo Campazzo eksis mõlemal vabaviskel ja viimaseks sekundiks sai palli Žalgiris. Ignas Brazdeikis saatis küll palli korvi poole, aga ei tabanud, ja nii sai Real magusa ühepunktilise võidu.

Reali ridades tõi Theo Maledon 25 punkti ja andis viis tulemuslikku söötu, Trey Lyles viskas 21 punkti ja võttis viis lauapalli ning Campazzo panustas 20 punktiga. Žalgirise parim oli Sylvain Francisco 33 punkti ja 11 korvisööduga, Ažuolas Tubelis lisas 19 punkti ja võttis viis lauapalli.

12 mängust seitse võitnud Žalgiris on liigatabelis viies, Real on kuue võidu ja kuue kaotusega kümnes.

Euroliiga liider Tel Avivi Hapoel oli võõrsil kindlalt 105:83 parem Milano Olimpiast. Võitjatele tõid nii Antonio Blakeney kui Dan Oturu 20 punkti. Hapoelil on kirjas üheksa võitu ja kolm kaotust.

Tulemused:

Anadolu Efes – Barcelona 74:73

Panathinaikos – Dubai 103:82

Milano Olimpia – Tel Avivi Hapoel 83:105

Madridi Real – Kaunase Žalgiris 100:99