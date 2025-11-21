Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

Jalgpalli naiste Meistrite liigas leppisid soosikute ringi kuuluvad Chelsea ja FC Barcelona neljapäeval vooru keskses mängus 1:1 viiki. Kahel korral finaalis mänginud Prantsusmaa tippklubi Pariisi Saint-Germain on aga põhiturniiri alustanud nelja kaotusega.

Stamford Bridge'i tabanud elektrikatkestuse tõttu ligi kümme minutit veninud avapoolajal viis kodunaiskonna Chelsea tippude omavahelises vastasseisus 16. minutil ilusa sooloväravaga juhtima Ellie Carpenter, vaid kaheksa minutit hiljem vastas Barcelona tipuründaja Ewa Pajor.

20 minutit enne lõpuvilet viis äsja pingilt mängu vahetatud Catarina Macario pealöök Chelsea ette, aga VAR nägi nappi suluseisu ning väravat ei loetud.

Tasavägine kohtumine lõppeski 1:1 viigiga ja nii kaotasid neljandas voorus kurioossel moel punkte kõik seni täiseduga jätkanud naiskonnad: Lyon jäi kolmapäeval vaid 37 minutit kestnud mängu järel 0:3 kaotusseisu, aga suutis viimase pooltunniga välja võidelda 3:3 viigi; Manchester United pidi tunnistama Wolfsburgi kindlat 5:2 paremust.

Veel eelmise aasta kevadel Meistrite liiga poolfinaalis mänginud Prantsusmaa hiiu Pariisi Saint-Germaini hoog praegu enam nii hea pole. Kuigi koduliigas ollakse Lyoni järel jätkuvalt riigi teiseks naiskonnaks, siis pärast eelringis Juventusele saadud kaotust mullu sügisel Meistrite liigasse ei jõutudki ning sel hooajal on PSG ootamatult kaotanud kõik neli kohtumist.

Sel sügisel nii Wolfsburgile, Madridi Realile kui Manchester Cityle alla jäänud Pariisi naiskond pidi neljapäeval tunnistama Müncheni Bayerni 3:1 paremust ja on nelja vooru järel tabeli punaseks laternaks. Esimese punkti teenis neljapäeval AS Roma, kes viigistas Belgias Leuveniga.

Naiste Meistrite liigat mängitakse sama süsteemi alusel mis meestegi oma. Nelja vooru järel on Barcelonal ja Lyonil tabelis kümme punkti, üheksa punkti on kogunud Wolfsburg, Man United ja Bayern.