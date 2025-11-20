Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

Eesti korvpallur Leemet Böckler pakkus Poola kõrgliigas taas särava esituse, kuid ei suutnud oma koduklubi Krosnot järjekordsest kaotusest päästa.

Krosno alustas võõrsil Ostrow Wielkopolski vastu viimast veerandaega kuuepunktilises eduseisus ja juhtis siis ka kümnega, aga kodumeeskond võitis otsustava perioodi 26:17 ja kogu kohtumise lõpuks 92:89.

Böckler veetis oma meeskonna mängijatest väljakul aega enim, 31 minutit, ning kogus selle ajaga 22 punkti (visked väljakult 9/16, sh kaugvisked 3/7), võttis viis lauapalli ning jagas neli resultatiivset söötu. Kolm Ostrowi mängijat rassisid platsil 35 minutit, üleplatsimeheks kerkis Daniel Golebiowski 24 punktiga.

Kuigi Böckler on Poolas olnud väga heas hoos ning kaheksa mänguga visanud keskmiselt 17,1 punkti, on Krosno tabelis ühe võidu ja seitsme kaotusega viimaste seas. Eelmisel nädalal hooaja esimese kaotuse saanud Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia jagab Szczeciniga esikohta.