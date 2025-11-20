U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

Mark Norman Soome kerkis neljapäeval Eesti koondise parimaks 17 punktiga (+15), 6 serviässa löönud Mattias Meresaar panustas kokku 12 punkti (+7) ning Holger Purga lisas 11 (+10; sh 5 blokki) punkti, kirjutab volley.ee.

Eesti koondise vastuvõtt oli 56%, rünnak 52%, blokk saadi vastase rünnakutele ette 8 korral, servijoone tagant teeniti 13 punkti ja eksiti 14 servil.

Aserbaidžaani edukaim oli 11 punktiga (+3) Zamig Mayilov. Aserite vastuvõtt oli 51% ja rünnak 31%, blokist saadi 6 punkti ja servil löödi 7 ässa ja tehti 7 viga.

Laupäeval kell 15 mängitakse teises alagrupimängus Ukrainaga.

A-alagruppi kuuluvad Läti, Gruusia ja Poola. Pärast alagrupimänge kohtuvad alagruppide esimesed, teised ja kolmandad omavahel. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eesti koondis: Mark Norman Soome, Sören Korbelainen, Kaspar Vares, Mattias Meresaar, Oskar Vares, Sven Jürgen Post, Simo Laherand, Reio Markkus Lepp, Rasmus Priimägi, Steven Marti Lillipuu, Arto Lepamets, Anton Aavik, Holger Purga, Oliver Täht.

Peatreener Marko Vantsi, abitreener Sten Vahtras, massöör Sirvi Pals, mänedžer Krislin Heinsoo.