Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

Rivo Vesik juhendas MM-il Šveitsi paari Leona Kernenit ja Annique Niederhausenit, kes omasid turniiril 13. asetust, kirjutab volley.ee.

Šveitslannad kuulusid L-alagruppi, kus saadi kaks kaotust ja üks võit ning pääseti seega järgmisse ringi ehk 32 parema sekka. Seal mindi vastamisi hispaanlannade Daniela Alvarez Mendoza ja Tania Moreno Matveevaga ning lõpuks tuli tunnistada Hispaania duo 2:1 (16:21, 21:16, 15:11) paremust. 16 parema sekka Šveitsi paar seega ei pääsenud.

Meeste turniiril sai kaasa elada Katari paari Cherif Younousse´i ja Ahmed Tijani treenerite sekka kuuluvale Märt Pajusalule.

Kümnendat paigutust omanud Cherif ja Ahmed kuulusid MMil J-alagruppi, suutsid võita kõik kohtumised ja said seega grupis esikoha ning pääsesid 32 sekka.

32 seas alistati 2:0 (23:21, 22:20) brasiillased George Wanderley ja Saymon Barbosa Santos ning tagati koht 16 parema seas. Seal tuli aga tunnistada Prantsusmaa duo Teo Rotari ja Arnaud Gauthier-Rati 2:1 (15:21, 21:16, 23:21) paremust ja sellega sai Katari paari MM ka läbi. Lõppkohana läks kirja üheksas koht.