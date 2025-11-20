Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

Itaalias Bolognas toimuval võistkondlikul meeste tenniseturniiril ehk Davise karikasarja finaalturniiril pääses kolmanda koondisena poolfinaali Hispaania, kes oli 2:1 üle Tšehhist.

20-aastane Jakub Menšik (ATP 19.) võitis endast 15 aastat vanemat Pablo Carreno-Bustat (ATP 89.) esimeses üksikmängus 7:5, 6:4, Jaume Munar (ATP 36.) viigistas siis Jiri Lehecka (ATP 17.) 6:3, 6:4 alistamisega üldseisu.

Otsustavas paarismängus läksid 39-aastane Marcel Granollers ja Pedro Martinez vastamisi Tomaš Machaci ja Menšikuga ning tasavägise, enam kui kaks tundi kestnud kohtumise järel said kogenud hispaanlased 7:6 (8), 7:6 (8) võidu.

Kuuekordne Davise karikasarja võitja Hispaania pääses poolfinaali esimest korda pärast 2019. aastat, mil võideti ka seni viimane tiitel. Tänavu on nelja parema seas hispaanlaste vastaseks kas Argentina või Saksamaa, teises poolfinaalis kohtuvad Itaalia ja Belgia.