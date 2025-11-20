X!

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

Võrkpall
U-18 neidude võrkpallikoondis Gruusias
U-18 neidude võrkpallikoondis Gruusias Autor/allikas: volley.ee
Võrkpall

Eesti neidude U-18 võrkpallikoondis alustas Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlusi Gruusias 3:0 (25:20, 25:9, 25:10) võiduga Armeenia eakaaslaste üle.

Neljapäevases kohtumises oli eestlannade resultatiivseim Keira Liina Lukas, kes tõi 15 punkti (+9), 12 punkti (+7) panustas Siret Kaukver ja 7 punkti (+4) lisas Melinda Sõrmus, vahendab volley.ee.

Eesti vastuvõtt oli 32% ja rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 7, servil löödi 8 ässa ja eksiti 15 servil. Armeenia parim oli 7 punktiga (+1) Elizaveta Tonoyan. Armeenlannade vastuvõtt oli 42% ja rünnak vaid 12%, blokist saadi 2 ja servilt 4 punkti (eksiti 9 pallingul).

B-alagruppi kuuluv Eesti kohtub laupäeval teises alagrupimängus Ukrainaga. A-alagruppi kuuluvad Gruusia, Poola ja Aserbaidžaan. Pärast alagrupimänge kohtuvad alagruppide esimesed, teised ja kolmandad omavahel.

EEVZA turniir on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EMile pääseb turniiri võitja, neli järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eesti koosseis EEVZA-l: Melinda Sõrmus, Iida Mari Tamm, Lenna Raudsepp, Elis Ahjupera, Keira Liina Lukas, Helene-Lisette Jürilo, Susanna Elisabeth Rikand, Mariete Järvelaid, Mirjam Mäe, Säde Kirss, Siret Kaukver, Getter Utno, Marleen Ojasoo, Maria Elizabeth Jefanov.

Peatreener Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas, mänedžer Mihkel Sagar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

16:18

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

08:04

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

19.11

Tartu Bigbank lükkas koduses euroduellis Pärnu auti Uuendatud

18.11

Rikberg: ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab

17.11

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

17.11

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

17.11

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

17.11

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

16.11

Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

16.11

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

16.11

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

14.11

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

13.11

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

13.11

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

12.11

Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

videod

sport.err.ee uudised

16:18

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

15:57

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

15:24

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

14:53

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

14:14

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

13:37

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

12:46

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:04

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:48

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

08:04

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat

19.11

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo