Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

Neljapäevases kohtumises oli eestlannade resultatiivseim Keira Liina Lukas, kes tõi 15 punkti (+9), 12 punkti (+7) panustas Siret Kaukver ja 7 punkti (+4) lisas Melinda Sõrmus, vahendab volley.ee.

Eesti vastuvõtt oli 32% ja rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 7, servil löödi 8 ässa ja eksiti 15 servil. Armeenia parim oli 7 punktiga (+1) Elizaveta Tonoyan. Armeenlannade vastuvõtt oli 42% ja rünnak vaid 12%, blokist saadi 2 ja servilt 4 punkti (eksiti 9 pallingul).

B-alagruppi kuuluv Eesti kohtub laupäeval teises alagrupimängus Ukrainaga. A-alagruppi kuuluvad Gruusia, Poola ja Aserbaidžaan. Pärast alagrupimänge kohtuvad alagruppide esimesed, teised ja kolmandad omavahel.

EEVZA turniir on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EMile pääseb turniiri võitja, neli järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eesti koosseis EEVZA-l: Melinda Sõrmus, Iida Mari Tamm, Lenna Raudsepp, Elis Ahjupera, Keira Liina Lukas, Helene-Lisette Jürilo, Susanna Elisabeth Rikand, Mariete Järvelaid, Mirjam Mäe, Säde Kirss, Siret Kaukver, Getter Utno, Marleen Ojasoo, Maria Elizabeth Jefanov.

Peatreener Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas, mänedžer Mihkel Sagar.