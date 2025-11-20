X!

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

Jäähoki
Tampa Bay Lightningi mängija Cole Koepke kannab kõrikaitset, kuigi NHL seda ei kohusta
Tampa Bay Lightningi mängija Cole Koepke kannab kõrikaitset, kuigi NHL seda ei kohusta Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Veebruaris Milano Cortinas toimuvate taliolümpiamängude jäähokiturniiridel peavad mängijad kandma kõri kaitsvaid kaitsmeid.

USA väljaanne ESPN kirjutas kolmapäeval, et rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) kehtestab Milano Cortina olümpiaks reegli, mis kohustab mängijatel kanda nn kõrikaitsmeid.

2023. aasta oktoobris leidis Inglismaa jäähoki kõrgliigas aset traagiline juhtum, kui vastase uisk tabas Adam Johnsoni kaela. Ameeriklane sai raskelt haavata ning kaotas oma elu. IIHF teatas paar kuud hiljem, et teeb kaelakaitsmed mängijatele kohustuslikuks, aga kuna alaliit ei täpsustanud reeglimuudatust, ei ole see reegel veel laialdaselt käiku läinud.

Noorte liigades on kaitsmed üldiselt kohustuslikud, aga kõik liigad ei ole seda oma mängijatelt oodanud. Põhja-Ameerika liiga NHL kohustab alates 2026-27 hooajast uutel mängijatel kaitsmeid kanda, kuid senised mängijad oma varustust täiendama ei pea.

ESPN-ile teadaolevalt on rahvusvaheline jäähokiliit aga nüüd otsustanud, et järgmise aasta veebruaris toimuvatel taliolümpiamängudel peavad kõik mängijad kandma kaela ja kõri kaitsvaid vahendeid.

Milano Cortina taliolümpiamängude jäähoki võistlused algavad 5. veebruaril naiste turniiriga, mehed asuvad jääle 11. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

