David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

Kui endine Narva Transi ründaja Pierre Kabore säras hiljuti kübaratrikiga, siis koondisepausi ajal olid resultatiivsed ka teised Premium liigas mänginud välismaalased - Abdoulie Ceesay lõi kaks ja Promise David ühe värava.

Gambia koondis mängis teisipäeva õhtul Egiptuses toimunud maavõistluses 2:2 viiki Kuveidiga. Eelmisel talvel Paide Linnameeskonnast St. Paulisse siirdunud Ceesay tegi skoori 42. ja 57. minutil, kuid Gambia ei suutnud eduseisu kaitsta, sest Kuveit lõi kaks väravat vastu, vahendab Soccernet.ee.

21-aastane Ceesay on koondise eest löönud seitsme mänguga kolm väravat.

Kanada koondis alistas Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva USA-s toimunud maavõistluses 2:0 Venezuela. Mullu suvel Nõmme Kaljust Unioni siirdunud David alustas kohtumist pingilt, sekkus 75. minutil vahetusest ja vormistas mõned minutid hiljem lõppseisu. Tegu oli 24-aastase Davidi koondisekarjääri kolmanda väravaga kaheksandas mängus.

Detsembri lõpus algab Aafrika Rahvaste Karikas, kuhu Gambia seekord ei kvalifitseerunud. Kanada valmistub järgmisel suvel toimuvaks MM-finaalturniiriks, mida korraldatakse koos Mehhiko ja USA-ga.