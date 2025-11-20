Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

Jäähokiliigas NHL viskasid Washington Capitals ja Edmonton Oilers kahe peale 11 väravat, aga pealinnaklubi viskas rohkem.

Idakonverentsis play-off'i koha eest heitlev Capitals läks kuue minutiga juhtima 2:0, kui skoori tegid valgevenelane Aleksei Protas ja karjääri 904. värava visanud venelane Aleksandr Ovetškin, kes on viimases kolmes mängus litri väravasse saatnud.

Oilersi mees Darnell Nurse viskas avaperioodil kaks väravat, aga Ryan Leonardi tabamus jättis siiski Washingtoni juhtima. Teisel perioodil jõudis Leonard veel ühe tabamuseni ning pärast seda Capitals enam edu ei loovutanud: pealinnaklubi vastas otsustaval perioodil Leon Draisaitli ja David Tomašeki väravatele ning Tom Wilson saatis mängu lõpus kaks litrit tühja väravasse, vormistades Washingtonile 7:4 (3:2, 1:0, 3:2) võidu.

"Iga kord, kui me suruma hakkasime, leidsid nad viisi võimalusi ära kasutada," sõnas Edmontoni eest kaks tabamust kirja saanud Nurse. "Jube frustreeriv kaotus, aga vähemalt võitlesime. Me pole sel hooajal sellistes mängudes püsinud. Leidsime mõned väravad ja püsisime neil kannul."

Capitals teenis oma kümne kaotuse kõrvale hooaja kümnenda võidu (üks lisaajal), idakonverentsis jätkatakse kümnendal real ning Metropolitani divisjonis viiendal kohal. Üheksa võiduga (viis lisaajal) Oilers on läänes 11. tabelireal, Pacific divisjonis jätkatakse viiendana.

Tulemused:

Buffalo - Calgary 2:6

Minnesota - Carolina 4:3 (la.)

Anaheim - Boston 4:3