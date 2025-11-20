Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

Eelmised kaks Davise karikasarja finaalturniiri võitnud itaallased mängivad sel aastal küll ilma esireket Jannik Sinnerita ja Lorenzo Musettiga, aga Matteo Berrettinil (ATP 56.) ja Flavio Cobollil (ATP 22.) kolmapäeva õhtul Austria vastu suurt probleemi ei tekkinud.

Berrettini alistas esimeses üksikmängus Jurij Rodionovi (ATP 177.) 6:3, 7:6 (4) ning Cobolli teenis Filip Misolici (ATP 79.) üle kindla 6:1, 6:3 võidu. Kuna vastasseisus mängitakse kahe võiduni, ei olnud võitja selgitamiseks paarismängu vaja mängida.

"Kui ma oma riiki esindan, siis mõtlen ainult järgmise punkti peale. Võitlen oma tiimikaaslaste ja kõigi eest, kes kodus vaatavad. See on suurim privileeg," ütles Berrettini.

Viimased kaks finaalturniiri võitnud Itaalia meeskonnal on käsil muljetavaldav seeria: pärast kaotust Kanada koondisele 2023. aasta turniiri esimeses grupikohtumises on nad võitnud kõik matšid. Poolfinaalis ootavad neid Prantsusmaast jagu saanud belglased.

Tabeli teise poole veerandfinaalides on vastamisi Carlos Alcarazita mängiv Hispaania ja Tšehhi ning Argentina ja Saksamaa.