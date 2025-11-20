X!

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Korvpall

Välismaal mängivatel Eesti korvpalluritel oli kolmapäeval hea õhtu, kui mitmed teenisid oma koduklubiga eurosarjades võidu. Parima individuaalse esitusega sai hakkama koondise mängujuht Kristian Kullamäe.

Kullamäe ja Panevežyse Lietkabelis teenisid Eurocupi B-grupis oma teise võidu, kui alistasid kreeklaste Panioniose 79:72 (16:12, 19:19, 20:21, 24:20). Kohtumine algas tasavägiselt, aga teise veerandi lõpus saavutas Lietkabelis eduseisu, mida enam käest ei antud.

Kullamäe veetis platsil pea 30 minutit ning kogus selle ajaga 14 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/6), neli lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

Henri Drelli leivaisa Badalona Joventut jätkab Meistrite liigas pärast viit mängu täiseduga, aga pidi kolmapäeva õhtul Iisraeli klubi Hapoel Netanel Holoni vastu kõvasti tööd tegema. Kodupubliku ees mänginud Badalona jäi 26 sekundit enne mängu lõppu kolmepunktilisse kaotusseisu, aga Cameron Hunt viigistas ning kohtumine läks lisaajale.

Badalona dikteeris lisaajal mängutempot ja juhtis veel 20 sekundit enne mängu lõppu kuuega, aga Lior Carriera tabas kaks kaugviset ning viigistas kuus sekundit enne mängu lõppu seisu. Badalona mängis taas Hunti peale, kes tabas lõpusireeni kõlades tagasisammult keskpositsiooniviske, andes sellega võõrustajale 97:95 (19:17, 24:29, 24:16, 14:19, 16:14) võidu.

Badalona kindlustas selle võiduga edasipääsu teise faasi, Artur Konontšuki leivaisal Bursasporil ei õnnestunudki esimeses faasis võiduarvet avada, kolmapäeva õhtul saadi Cholet'lt suur 77:109 (20:34, 20:30, 26:22, 11:23) kaotus. Konontšuk sai platsile 23 minutiks ning viskas kaheksa punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/6) ja haaras neli lauapalli.

Janari Jõesaare koduklubi Bosna teenis Euroopa karikasarjas samuti võidulisa, kui kodupubliku ees alistati bulgaarlaste Rilski Sportist 91:64 (25:21, 17:11, 18:15, 31:17). Jõesaar mängis 17 minutit ja kogus neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/5) ning viis lauda.

Samas alagrupis teenis võidu ka Sander Raieste leivaisa Murcia, kes alistas kodus Lublini Stardi 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16). Eestlasest ääremees võidumängus kaasa ei teinud, sest edasipääs oli juba kindlustatud. Jõesaare klubi kogus kolm võitu ja kaks kaotust ning pääses samuti teise ringi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

19.11

Hermet jäi reiemurega kõrvale: usun, et olen laupäeval valmis

19.11

Hugo Toom: võib öelda küll, et isu oli meil kõva

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

19.11

Napi kaotuse saanud Legial kadus šanss Meistrite liiga alagrupp võita

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse

18.11

Korvpallurid välismaal: Veesaar, Böckler ja Laane olid hoos

videod

sport.err.ee uudised

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:04

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:48

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

08:04

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

19.11

Hermet jäi reiemurega kõrvale: usun, et olen laupäeval valmis

19.11

Hugo Toom: võib öelda küll, et isu oli meil kõva

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Tartu Bigbank lükkas koduses euroduellis Pärnu auti Uuendatud

19.11

ETV spordisaade, 19. november

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

19.11

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

19.11

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo