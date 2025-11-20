Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

Välismaal mängivatel Eesti korvpalluritel oli kolmapäeval hea õhtu, kui mitmed teenisid oma koduklubiga eurosarjades võidu. Parima individuaalse esitusega sai hakkama koondise mängujuht Kristian Kullamäe.

Kullamäe ja Panevežyse Lietkabelis teenisid Eurocupi B-grupis oma teise võidu, kui alistasid kreeklaste Panioniose 79:72 (16:12, 19:19, 20:21, 24:20). Kohtumine algas tasavägiselt, aga teise veerandi lõpus saavutas Lietkabelis eduseisu, mida enam käest ei antud.

Kullamäe veetis platsil pea 30 minutit ning kogus selle ajaga 14 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/6), neli lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

Henri Drelli leivaisa Badalona Joventut jätkab Meistrite liigas pärast viit mängu täiseduga, aga pidi kolmapäeva õhtul Iisraeli klubi Hapoel Netanel Holoni vastu kõvasti tööd tegema. Kodupubliku ees mänginud Badalona jäi 26 sekundit enne mängu lõppu kolmepunktilisse kaotusseisu, aga Cameron Hunt viigistas ning kohtumine läks lisaajale.

Badalona dikteeris lisaajal mängutempot ja juhtis veel 20 sekundit enne mängu lõppu kuuega, aga Lior Carriera tabas kaks kaugviset ning viigistas kuus sekundit enne mängu lõppu seisu. Badalona mängis taas Hunti peale, kes tabas lõpusireeni kõlades tagasisammult keskpositsiooniviske, andes sellega võõrustajale 97:95 (19:17, 24:29, 24:16, 14:19, 16:14) võidu.

GAME WINNER, BUZZER BEATER AND DAGGER - 3 CLUTCH BUCKETS IN A SINGLE GAME



CAM HUNT JUST HAD THE CRAZIEST NIGHT #BasketballCL pic.twitter.com/jkOT9PoR2R — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 19, 2025

Badalona kindlustas selle võiduga edasipääsu teise faasi, Artur Konontšuki leivaisal Bursasporil ei õnnestunudki esimeses faasis võiduarvet avada, kolmapäeva õhtul saadi Cholet'lt suur 77:109 (20:34, 20:30, 26:22, 11:23) kaotus. Konontšuk sai platsile 23 minutiks ning viskas kaheksa punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/6) ja haaras neli lauapalli.

Janari Jõesaare koduklubi Bosna teenis Euroopa karikasarjas samuti võidulisa, kui kodupubliku ees alistati bulgaarlaste Rilski Sportist 91:64 (25:21, 17:11, 18:15, 31:17). Jõesaar mängis 17 minutit ja kogus neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/5) ning viis lauda.

Samas alagrupis teenis võidu ka Sander Raieste leivaisa Murcia, kes alistas kodus Lublini Stardi 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16). Eestlasest ääremees võidumängus kaasa ei teinud, sest edasipääs oli juba kindlustatud. Jõesaare klubi kogus kolm võitu ja kaks kaotust ning pääses samuti teise ringi.