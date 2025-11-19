X!

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

Norras suri 82 aasta vanuselt teenekas murdmaasuusataja, treener ja määrdemeister Magne Myrmo.

Myrmo abikaasa Mona Lill Myrmo kinnitas mehe lahkumist kolmapäeval väljaandele VG. "Ta oli uskumatult kena inimene," lausus Mona ajalehele.

"Ta oli Rennebu külast, maapoiss ja väga tagasihoidlik. Ta ei teadnud, mis on ülbitsemine. Ta ei tõstnud end kunagi esile. Aga talle meeldis, kui keegi märkas teda toidujärjekorras ja tegi pisut juttu."

Myrmo võitis 1972. aasta Sapporo olümpiamängudel 50 kilomeetri sõidus koondisekaaslase Pal Tyldumi järel hõbemedali.

1974. aasta MM-il tuli ta 15 km sõidus kullale ja tegemist oli tähelepanuväärse sündmusega, kuna ta sõitis siis veel puusuuskadel, kui nii mõnigi konkurent oli läinud üle nüüdisaegsemale toodangule. Ta on ka viimane puusuuskadel maailmameistriks tulnud suusataja.

Pärast sportlaskarjääri lõppu tegutses Myrmo veel aastatel 1978-1980 Norra naistekoondise peatreenerina, aga teenis suure tunnustuse suuskade määrimises, olles 1984-2000 Norra koondise määrdemeister.

2000. aastal sai Myrmost Eesti koondise määrdemeister ja tema käe all õppisid sajandi alguses nippe mitmed hilisemad hinnatud Eesti määrdemeistrid.

2021. aastal rääkis Myrmo avalikult oma võitlusest Alzheimeri tõvega.

Toimetaja: Siim Boikov

