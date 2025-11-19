X!

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

Jalgpall
Andreas Schjelderup
Andreas Schjelderup Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Taani kohus mõistis Norra jalgpallikoondise mängijale Andreas Schjelderupile illegaalse video jagamise eest kahe nädala pikkuse tingimisi vanglakaristuse.

Eelmisel hooajal Taani klubis FC Nordsjällandis mänginud Schjelderup edastas sõnumirakenduses Snapchat nelja sõpra koondavasse grupivestlusesse 27-sekundilise seksuaalse sisuga video, kus olid kaks alla 18-aastast poissi.

Praegu Lissaboni Benficas mängiv jalgpallur tunnistas Kopenhaageni kohtus, et sai esimestest sekunditest aru, et videos on alla 18-aastased inimesed. "Kui ma selle oma sõpradele edastasin, siis mõistsin kiirelt, et see on ebaseaduslik ja kustutasin video kähku," sõnas Schjelderup.

Laupäeval tegi Schjelderup ühismeedias avalduse, kus palus vabandust ja sõnas, et tahab olla oma rumala vea osas kõigi ees avameelne.

Kohtunik mõistis mängijale kahe nädala pikkuse tingimisi vanglakaristuse aastase katseajaga. Prokurör oli varem palunud vähemalt 20 päeva pikkust vanglakaristust. Advokaat Anders Nemethi sõnul kaalutakse, kas otsus kaevatakse edasi või mitte.

Schjelderup on mänginud Norra koondises kaheksa korda.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

18:12

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

12:18

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

10:43

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

08:07

Kübaratriki teinud Sappinen: väga mõnus emotsioon hooaja lõppu

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

sport.err.ee uudised

20:26

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

19:47

Roger Federer nimetatakse piduliku tseremooniaga kuulsuste halli

19:08

Denis Grabe tuli Floridas teiseks

18:48

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

18:12

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

17:12

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

16:51

Jessie Diggins kinnitas, et lõpetab pärast olümpiat karjääri

16:08

Napi kaotuse saanud Legial kadus šanss Meistrite liiga alagrupp võita

15:42

Mölder kaotas tasavägises heitluses juunioride maailma teisele reketile

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

13:50

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

12:18

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

11:12

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

10:43

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

loetumad

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

10:43

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

18:48

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo