Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

Eelmisel hooajal Taani klubis FC Nordsjällandis mänginud Schjelderup edastas sõnumirakenduses Snapchat nelja sõpra koondavasse grupivestlusesse 27-sekundilise seksuaalse sisuga video, kus olid kaks alla 18-aastast poissi.

Praegu Lissaboni Benficas mängiv jalgpallur tunnistas Kopenhaageni kohtus, et sai esimestest sekunditest aru, et videos on alla 18-aastased inimesed. "Kui ma selle oma sõpradele edastasin, siis mõistsin kiirelt, et see on ebaseaduslik ja kustutasin video kähku," sõnas Schjelderup.

Laupäeval tegi Schjelderup ühismeedias avalduse, kus palus vabandust ja sõnas, et tahab olla oma rumala vea osas kõigi ees avameelne.

Kohtunik mõistis mängijale kahe nädala pikkuse tingimisi vanglakaristuse aastase katseajaga. Prokurör oli varem palunud vähemalt 20 päeva pikkust vanglakaristust. Advokaat Anders Nemethi sõnul kaalutakse, kas otsus kaevatakse edasi või mitte.

Schjelderup on mänginud Norra koondises kaheksa korda.