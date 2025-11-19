X!

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

Korvpall
Dairis Bertans
Dairis Bertans Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Korvpall

Läti korvpallikoondise kapten Dairis Bertans andis teisipäeval teada, et lõpetab järgmisel nädalal koondisekarjääri.

36-aastane Bertans debüteeris Läti korvpallikoondises 2010. aasta augustis Montenegro vastu ja on pidanud pärast seda 89 kohtumist. Keskmiselt on ta toonud võistkonnale 9,7 punkti mängus.

Oma viimase mängu rahvuskoondise eest peab vanem vendadest Bertansitest reedel, 28. novembril koduses Riias, kui Läti võõrustab maailmameistrivõistluste valikmängus Hollandit.

"On aeg! Aitäh kõigile, kes on minusse uskunud ja toetanud mind läbi kogu selle teekonna," kirjutas Bertans ühismeedias. "Ma olen andnud meeskonnale ja sellele maale kõik, mis mul on olnud anda. Läti esindamine on olnud au, mida ma ei unusta kunagi. See on alatiseks minu lemmiktiim."

Klubikarjääri jooksul on Bertans esindanud teiste seas Euroliiga meeskondasid Darüssafakat, Milano Olimpiat ja Moskva oblasti Himkit. Samuti mängis ta hooajal 2018/2019 tosin kohtumist NBA klubi New Orleans Pelicansi särgis. Alates 2023. aastast kuulub viskav tagamängija Riia VEF-i koosseisu.

Dairis Bertansi noorem vend Davis on pidanud NBA-s 475 kohtumist ja liitus mullu praegu Euroliigas palliva Dubai meeskonnaga.

Toimetaja: Siim Boikov

