Napi kaotuse saanud Legial kadus šanss Meistrite liiga alagrupp võita

Kohtumine kulges üsna tasavägiselt, aga valdavalt siiski külaliste mõnepunktilisel juhtimisel. Viimasel veerandil õnnestus Legial 58:64 kaotusseisust murda juhtima 67:64 ja 74:68. Matši lõpp kuulus aga jälle Leedu klubile, kes tegi 9:0 spurdi ja suutis nappi edu hoida.

26-aastane Matthias Tass oli küll Legia koosseisu märgitud, kuid väljakul ei käinud. Viimasel ajal on eestlast seganud vigastus ja platsile sai ta viimati 25. oktoobril Poola liiga kohtumises Ostrow Wielkopolskiga.

Andrzej Pluta viskas Legia kasuks 23 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu. Rytase edukaim oli 22 punktiga Jerrick Harding.

Viiest mängust neli võitnud Rytas on kindlustanud alagrupi võidu ja otsepääsu 16 parema hulka. Teine ja kolmas meeskond saavad jätkata play-in turniiril, kuid nii Legial, Heidelbergil (Saksamaa) kui ka Promitheasel (Kreeka) on enne viimast vooru kaks võitu ja kolm kaotust.

Viimases voorus lähevad vastamisi Promitheas - Rytas ja Legia - Heidelberg.