Mölder kaotas tasavägises heitluses juunioride maailma teisele reketile

20-aastane Mölder kaotas pea kaks tundi kestnud kohtumises 6:7 (3), 6:7 (6) Saksa tulevikulootusele, 18-aastasele Max Schönhausile, kes ATP edetabelis paikneb 824. kohal, aga ITF-i juunioride maailma edetabelis on ta teine.

Mölder päästis kuus matšpalli. Esmalt seisul 4:5 jäi eestlane enda servil 0:40 taha, aga võitis siis viis punkti järjest ja viigistas seisu 5:5-le. Kiires lõppmängus päästis Mölder veel kolm matšpalli, jõudes 3:6 kaotusseisust 6:6 viigini, kuid seejärel võitis Schönhaus kaks punkti järjest ja võttis enda seitsmendal matšpallil võidu.

Mölder servis mängu jooksul üheksa ässa ega teinud ühtki topeltviga, Schönhaus sai kirja 11 ässa ja kaks topeltviga. Mölder realiseeris neljast murdevõimalusest ühe, Schönhaus suutis viiest murdepallist ära kasutada samuti ühe. Mängitud punktidest võitis Mölder 85 ja Schönhaus 88.