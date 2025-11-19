Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

Saksamaa jalgpalli kõrgliiga ehk Bundesliga talvepausil võib väljakul aset leida eestlaste vastasseis, kui Karol Metsa koduklubi St. Pauli võõrustab treeningmängus Karl Jakob Heina tööandjat Bremeni Werderit.

Sarnast lahingut võis näha juba oktoobri alguses, kui St. Pauli läks kuuenda vooru raames külla Werderile – Heina klubi Werder võitis Samuel Mbangula teise minuti väravast toona 1:0. Ehkki Hein sai kirja täismängu, kohtusid eestlased omavahel alles pärast lõpuvilet tunnelis, sest kümme ja pool kuud vigastuse tõttu mängupausi pidanud Mets jälgis kohtumist pingilt, vahendab Soccernet.ee.

4. jaanuaril tekib Eesti meeste koondise tugitaladel uus võimalus teineteise vastu mängida. 32-aastane Mets on pärast trauma seljatamist kaasa teinud neljas liiga- ja ühes karikamängus. Werderis laenul oleva 23-aastase Hein on sel hooajal pääsenud platsile vaid kaks korda, millest viimane oligi St. Pauli vastu poolteist kuud tagasi.

Kümne mänguga 15 punkti kogunud Werder asub 18 tiimi konkurentsis kaheksandal kohal. Seitse mängu järjest kaotanud St. Paulil on seevastu käsil mõõnaperiood, kui nad on seitsme silmaga 16. positsioonil.

