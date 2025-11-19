Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

Aasta ja kaks kuud pausi pidanud Ingrid Neel, kes on mõne hooaja kuulunud Billie Jean King Cupil Eesti naiskonda, naasis tuurile Boca Ratoni W35 ITF-i tenniseturniiril, kus ta koos Abigail Rencheliga (USA) alistas USA õdedepaari Jasmine ja Summer Eichi 6:0, 6:0.

Neel lõi ka enne vigastust kaasa ainult paarismängus, kus ta 2024. aasta mais oli maailma 33. reket, vahendab tennisnet.ee.

Neel on paarismängus võitnud neli WTA turniiri ja kolm WTA 125K (sama, mis meeste Challenger) turniiri. Viimase võistluse enne Boca Ratoni turniiri pidas ta 2024. aasta septembris. Kui paus venib üle aasta, kaotab mängija ka edetabelikoha, aga saab võistlustele pääsuks kasutada vigastuseelset edetabelikohta, mis tal mullu septembris oli 47.

Veerandfinaalis kohtuvad Neel ja Rencheli neljandana asetatud ameeriklannade Kylie Collinsi ja Maddie Zampardoga.