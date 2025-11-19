Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

Tervislikel põhjustel jäävad eemale Liisa Merisalu, Sandra Pärn, Jaanika Volkov ja Emma Treiberg. Isiklikel põhjustel ei kuulu koosseisu Evelyn Šilina, Inna Kiss-Zlidnis, Katriin Saulus, Kirkeliis Lillemets, Lisette Tammik ja Keiti Kruusmann.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul on otsus pidada seekordses aknas kahe maavõistluse asemel vaid üks tehtud nii mängijate koolikoormuse, haiguste kui ka pika hooaja lõppfaasi tõttu. "Hooaeg on olnud pikk ja praegu on mitmeid mõjutajaid, mis sunnivad koormust targalt jagama. Ühe mängu pidamine annab meile võimaluse teha lisatrenni ja panna paika esimesed sammud järgmise aasta valikmängudeks valmistumisel. Samuti saame koondisepausi kasutada selleks, et kaasata neid noori, kes on U-19 koondise mängudes silma paistnud," selgitas Ševoldajeva.

Koondis koguneb esmaspäeval, 24. novembril. Eesti – Leedu mängu avavile kõlab Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhallis laupäeval, 29. novembril kell 15.30.

Eesti ja Leedu on varasemalt vastamisi läinud 31 korral – Eesti on teeninud 15 võitu ja kaheksa viiki. Viimati kohtusid naiskonnad eelmise aasta Balti turniiri poolfinaalis, kus normaalajal lõppes mäng 2:2 viigiga, kuid Eesti võttis penaltiseerias 3:1 võidu.

Eesti naiste koondise koosseis novembrikuu laagris:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 9/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 96/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 58/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 20/1

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 17/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 6/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 0/0

Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK 0/0

Poolkaitsjad

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 63/3

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 24/2

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 22/3

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 12/1

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 9/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 7/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 5/0

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 2/0

Anastasija Fjodorova (02.08.2003) – JK Tallinna Kalev 1/0

Nicole Kelli (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka 0/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 81/14

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 22/3

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 18/3

Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 2/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva