X!

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

Jalgpalli Eesti koondis
Karola Purgats viimases naiste koondise mängus Fääri saarte vastu
Karola Purgats viimases naiste koondise mängus Fääri saarte vastu Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondist ootab aasta viimane laager ees tuleval nädalal, 24.–29. novembrini, mis lõpetatakse maavõistlusmänguga Leedu vastu. Peatreener avalikustas koondise koosseisu.

Tervislikel põhjustel jäävad eemale Liisa Merisalu, Sandra Pärn, Jaanika Volkov ja Emma Treiberg. Isiklikel põhjustel ei kuulu koosseisu Evelyn Šilina, Inna Kiss-Zlidnis, Katriin Saulus, Kirkeliis Lillemets, Lisette Tammik ja Keiti Kruusmann.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul on otsus pidada seekordses aknas kahe maavõistluse asemel vaid üks tehtud nii mängijate koolikoormuse, haiguste kui ka pika hooaja lõppfaasi tõttu. "Hooaeg on olnud pikk ja praegu on mitmeid mõjutajaid, mis sunnivad koormust targalt jagama. Ühe mängu pidamine annab meile võimaluse teha lisatrenni ja panna paika esimesed sammud järgmise aasta valikmängudeks valmistumisel. Samuti saame koondisepausi kasutada selleks, et kaasata neid noori, kes on U-19 koondise mängudes silma paistnud," selgitas Ševoldajeva.

Koondis koguneb esmaspäeval, 24. novembril. Eesti – Leedu mängu avavile kõlab Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhallis laupäeval, 29. novembril kell 15.30.

Eesti ja Leedu on varasemalt vastamisi läinud 31 korral – Eesti on teeninud 15 võitu ja kaheksa viiki. Viimati kohtusid naiskonnad eelmise aasta Balti turniiri poolfinaalis, kus normaalajal lõppes mäng 2:2 viigiga, kuid Eesti võttis penaltiseerias 3:1 võidu.

Eesti naiste koondise koosseis novembrikuu laagris:

Väravavahid
Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 9/0
Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad
Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 96/1
Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 58/0
Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 20/1
Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 17/0
Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 6/0
Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 0/0
Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK 0/0

Poolkaitsjad
Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 63/3
Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 24/2
Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 22/3
Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 12/1
Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 9/0
Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 7/0
Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 5/0
Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 2/0
Anastasija Fjodorova (02.08.2003) – JK Tallinna Kalev 1/0
Nicole Kelli (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka 0/0

Ründajad
Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 81/14
Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 22/3
Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 18/3
Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 2/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgpalliuudised

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

12:18

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

10:43

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

08:07

Kübaratriki teinud Sappinen: väga mõnus emotsioon hooaja lõppu

00:08

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

18.11

Portugali ja Belgiaga viigistanud U-19 koondis lõpetas valiksarja kaotusega

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

18.11

Barcelona naaseb pika pausi järel Camp Nou staadionile

18.11

Naiste meistriliiga kuu parimateks valiti Teern ja Morkovkina

18.11

Saksamaa ja Holland lunastasid pääsme MM-ile

17.11

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

17.11

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

17.11

FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

17.11

Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

fotod

sport.err.ee värsked uudised

13:50

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

11:12

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

09:42

Glinka loobus Bergamo turniirist

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

08:40

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

18.11

ETV spordisaade, 18. november

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18.11

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo